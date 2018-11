Am 24. November demonstriert die Pnos auf dem Messeplatz in Basel gegen den UNO-Migrationspakt und die Migration. Die Pnos (Partei national orientierter Schweizer) ist bisher vor allem durch die 1.-August-Feiern auf dem Rütli aufgefallen. 2005 mobilisierte sie mehrere hundert Rechtsextreme an die offizielle Feier, die den damaligen Bundesrat Samuel Schmid niederschrien. Die Kleinpartei organisiert regelmässig Konzerte mit rechtsextremen Bands und nutzt dabei ihre Vernetzung mit dem militanten Neonazi-Netzwerk «Blood and Honour».

Zur Demonstration am kommenden Samstag ruft auch die «Nationale Aktionsfront» (NA) auf. Über diese Gruppierung ist wenig bekannt. Bisher trat sie vor allem im Rahmen von Gedenkfeiern der Schlachten bei Sempach und Morgarten auf. Die Gruppe, die sich offen zu ihrer nationalsozialistischen Einstellung bekennt, verteilt ansonsten Flugblätter und führt kleinere Aktionen durch. Ihr Name orientiert sich an Organisationen wie der Aktionsfront Nationaler Sozialisten (ANS), einer Neonaziorganisation aus Deutschland, die 1983 verboten wurde.

An der Demonstration vom 24. November sollen gemäss Facebook-Seite der Veranstaltung diese bekannten Vertreter der rechtsextremen Szene sprechen:

Karl Richter (56) sitzt für die «Bürgerinitiative Ausländerstopp» (BIA) im Münchner Stadtparlament. Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass es sich dabei um eine Tarnliste der rechtsextremen Nationaldemokratischen Partei Deutschland (NPD) handelt.