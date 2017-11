So liess sich der Mittzwanziger von New York über- und herausfordern. Er lebte in einer WG, zusammen mit dem jungen Saxofonisten Alex Hahn, der in der Band des Jazzstars Marcus Miller spielte. «Er schleppte mich in die Jazzclubs mit, ich konnte Weltklasse-Konzerte erleben.» Zugleich machte er selber Musik, rief das Projekt Bird Mask ins Leben, relativ poppig, schlug aber nicht so ganz ein. Drei Jahre später kehrte er zum Metal zurück, seiner grossen Liebe. «Schnellen, harten Sound mochte ich schon als Teenager», erzählt er. Der Name seiner ersten Band, Hellalujah, ist vielsagend. «Vielleicht war es ein Akt der Überassimmilierung, dass ich eben gerade nicht schwarze Musik hörte», sagt er und fügt lachend hinzu: «Ich musste diversifizieren.»

Gagneux blinzelt in die Herbstsonne, zieht an einer Zigarette und nippt an einem Mineralwasser. Wir sitzen vor einem selbstverwalteten Haus im Kleinbasel. Hier nahm die Erfolgsgeschichte von Zeal & Ardor ihren Anfang, hier im Keller kombinierte er Black Metal mit Spirituals, nahm nach seiner Rückkehr in die Schweiz Songs auf, spielte die Instrumente selber ein und schuf ein Demo mit 20 Minuten Musik. Dieses erregte via Social Media Aufsehen und wurde schliesslich eins zu eins veröffentlicht. «Alles noch einmal aufzunehmen wäre Charaktermord gewesen», sagt Gagneux.

Neue Herausforderungen

Mit der medialen Begeisterung – für den «Rolling Stone» gehörte Zeal & Ardors Debüt zu den besten Metal-Alben des Jahres 2016 –, kamen auch erste Konzertanfragen, unter anderem vom renommierten Roadburn Festival in Holland.

Das stellte Gagneux vor neue Herausforderungen: Er brauchte mehr Songs. Und er brauchte eine Band, um das Projekt auf die Bühne zu bringen. Im Frühling 2017 ging Zeal & Ardor erstmals auf Tour, spielte in Athen, London, Berlin, fast ausnahmslos ausverkauft, von Null auf Hundert.

«Es fühlt sich an, als hätte man geschummelt», gibt Gagneux zu. «Andere, ebenso gute Bands krampfen sich ab und spielen jeden Gig, in, sagen wir, Niederbipp. Und nur weil jemand auf Twitter schrieb, diese Musik sei noch toll, kann ich gleich auf den grossen Bühnen auftreten.»

Immer mehr Anfragen, immer mehr Auftritte kamen hinzu, darunter auch solche in den USA, wo er aufgrund von Visaproblemen seiner Schweizer Band mit amerikanischen Sessionmusikern auftreten musste.