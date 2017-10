Mit Zamarro blies uns der Sänger und Gitarrist Markus Gisin in den Nuller-Jahren schnörkellosen Rock’n’Roll ins Gesicht. Seither hat der Wind gedreht: Mistral heisst sein aktuelles Bandprojekt. Es steht für frankophonen Pop – und bringt folkige Chansons in die warme Stube: «37 Degrés» heisst das neue Album. Die Stimmung: Wein statt Bier, Pollock statt Bollocks. Es sind poetische, mitunter auch politisch konnotierte Stimmungsbilder, die Mistral zeichnen – und die sie mit dem Drive eingespielter Strassenmusikanten aufgenommen haben. Die Band – nebst Chansonnier Gisin sind dies Jana Landolt am Schlagzeug, Yves Neuhaus am Bass und Andy Tobler an der Gitarre – reist in den kommenden Wochen quer durch die Schweiz. (mac)