Zwölf Stunden nach Ausbruch des Feuers in der Nacht auf Freitag hängt immer noch Rauchgeruch in der Luft. Die Feuerwehrleute pumpen Wasser durch die Schläuche, um einen weiteren Brandausbruch zu verhindern. Vor den Abschrankungen zum Schwarzen-Bären-Haus an der Rheingasse 17 stehen Jugendliche, die dem beliebten Ausgangsort «Grenzwert» nachtrauern.

Möglicherweise war es nur dem Zufall geschuldet, dass sich keine Katastrophe ereignete und «nur» zwei Personen mit Rauchvergiftungen ins Spital mussten. Eine Polizeipatrouille bemerkte den Brand und konnte die Feuerwehr alarmieren. Die Bewohner der angrenzenden Häuser in der Rheingasse und des Schafgässleins, die aufgewacht waren, klingelten bei all jenen an der Tür, die durch die Sirenen nicht geweckt worden waren.

Unsanft aus dem Schlaf geholt wurde auch der Anwohner Otto Böhne. «Ich habe mir meinen Hund und die Kamera gekrallt und bin rausgerannt», sagt der Fotograf. «Es sah aus wie in einem Kriegsgebiet», beschreibt er die nächtlichen Szenen. Die Feuerwehrleute hätten sich abgewechselt und sich nach ihren Einsätzen völlig durchnässt «aus den Kleidern gepellt», wie Böhne sagt. Neben ihm sei ein Russe gestanden, der in Tränen ausgebrochen sei. «Er hat mir gesagt, dass sein Grossvater beim Unglück in Tschernobyl im Einsatz gestanden sei und das Leben gelassen habe.»

«Grenzwert»-Betreiberin sucht einen neuen Ort

Gefasster, wenngleich traurig, wirkt Cécile Grieder, die Betreiberin des «Grenzwerts». Das Feuer sei ausgebrochen, als die letzten Gäste das Lokal verlassen hatten. Weil das ganze Gebäude aus statischen Gründen gesperrt wurde, konnten weder sie noch ihre Mitarbeiter gestern Freitag die Bar betreten, um ihre Jacken und sonstigen persönlichen Gegenstände zu holen. «Ich nehme nicht an, dass ich bald wieder rein kann», sagt Grieder. «Sie dürfen gerne schreiben, dass ich ab jetzt auf der Suche nach einem Platz für ein Pop-up-Restaurant bin.»