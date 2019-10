Das Frauenbild in der Kunst: Provokation und Potenzial

Weniger als fünf Prozent der ausgestellten Künstler in der Abteilung moderne Kunst sind Frauen, aber 85 Prozent der dargestellten Nackten sind weiblich. Das oben gezeigte Plakat der Guerilla Girls bringt das Dilemma auf den Punkt: Die Kunstgeschichte ist männlich geprägt.

Die #MeToo-Debatte hat der Diskussion um die Stellung der Frauen in der Kunst neuen Auftrieb gegeben. Dabei geht es längst nicht nur um die Gegenwart. Auch historische Werke geraten in den Fokus. 2017 sorgte in Manchester ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert für Kontroversen. Ein mythologisches Bild des Briten John William Waterhouse zeigt, wie der griechische Held Hylas von barbusigen Nymphen in den Tod gelockt wird. Das üppige Werk wurde abgehängt. Die einen applaudierten, weil die Frauen darauf zum Verderben bringenden Lustobjekt degradiert würden. Andere protestierten, weil sie die Kunstfreiheit der Museen in Gefahr sahen.

Das Beispiel zeigt, dass die dringend nötige Diskussion über das Frauenbild auch seltsame Blüten treibt. Kunst gibt immer das Weltbild eines bestimmten Zeitalters wieder, auch das aus heutiger Sicht abstruse vergangener Tage. Alte Kunst in den Keller zu verbannen, weil sie unseren Idealen nicht mehr entspricht, ist Geschichtsfälschung oder zumindest ein Unterschlagen von Geschichte. Gerade die Tatsache, dass sie uns provoziert, zeigt ihren Wert.