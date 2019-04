Am Euro-Airport sind am Freitagnachmittag zwei Hallen abgeriegelt. Laut Medienberichten wurden gleich zwei unbeaufsichtigte Gepäckstücke aufgefunden, Bombenentschärfer der Polizei sind am Werk. Wie Flughafen-Sprecherin Vivienne Gaskell gegenüber dem «Blick» sagte, wurde ein Gepäck um 15.45 Uhr in der Halle 4 auf Schweizer Seite und das zweite um 16.18 Uhr in der Halle 2 auf der französischen Seite gefunden.

Wegen des Einsatzes ebenfalls gesperrt ist die Haltestelle Flughafen der BVB-Linie 50, wie die Basler Verkehrs-Betriebe mitteilten. Es kommt im Rahmen des Einsatzes zu deutlichen Behinderungen des Betriebs.