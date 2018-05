Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass es zwischen drei Gästen und einem Angestellten in der Bar zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Dabei wurde der Angestellte angegriffen und erlitt diverse Verletzungen. In der Folge intervenierten die Security. Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann bis vor den Eingang des Gebäudes, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilt.



Kurze Zeit später konnte die Polizei die drei mutmasslichen Täter, einen 21- und einen 34-jährigen Spanier sowie einen 35-jährigen Kolumbianer festnehmen. Der 42-jährige Angestellte musste in Spitalpflege verbracht werden.



Der genaue Tathergang und der Grund der Auseinandersetzung sind noch Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.