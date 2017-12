Was weit über den trinationalen Raum Basel hinaus Rang und Namen hat, war gekommen. «Ich bin überwältigt von der grossen Präsenz. Heute ist ein Tag der Freude. Indem wir nach Weil am Rhein die zweite grenzübergreifende Tramlinie eröffnen, schreiben wir Geschichte», sagte der Basler Baudirektor Hans-Peter Wessels bei der feierlichen Eröffnung der 3er-Tramverlängerung am Samstag im Sportzentrum Pfaffenholz.

Der zweite Teil sollte an der Endhaltestelle am Bahnhof von Saint-Louis folgen. Sieben Redner kamen insgesamt zu Wort und der Ausdruck historisch fiel nicht nur einmal. «Es gibt kein städtisches Verkehrsunternehmen, das drei Länder bedient. Eigentlich feiern wir heute hier eine Weltpremiere», freute sich Erich Lagler, Direktor der Basler-Verkehrsbetriebe (BVB).