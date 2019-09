Bei einem Auffahrunfall auf der A2 wurden insgesamt fünf Personen verletzt, darunter ein 8-jähriges Kind. Sie mussten ins Spital gebracht werden. Dies teilt die Kantonspolizei Basel-Stadt am Sonntagmittag mit.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens stockte am Samstagvormittag der Verkehr auf der Autobahn A2. Der 41-jährige Autofahrer war kurz vor 11.30 Uhr im Schwarzwaldtunnel in Fahrtrichtung Schweiz unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen einem anderen Fahrzeug hinten auffuhr. In den vier am Unfall beteiligten Fahrzeugen waren gesamthaft zehn Personen unterwegs, darunter vier Kinder. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt musste eine 57-jährige Frau in die Notaufnahme bringen, vier weitere Personen wurden zur Abklärung ebenfalls ins Spital gebracht.

Die vier Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Während der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei, der Instandstellung der Unfallstelle durch die Nationalstrassen Nordwestschweiz AG und der Bergung der vier Fahrzeuge blieben zwei von drei Fahrspuren für rund zwei Stunden gesperrt.