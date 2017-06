In Wien und Basel pfeifen es die Spatzen schon seit einiger Zeit von den Dächern: Andreas Beck, Direktor am Theater Basel, wird als heisser Kandidat für das Wiener Burgtheater gehandelt. Elf Personen haben sich für den glanzvollsten Chefposten der deutschsprachigen Theaterszene beworben.

Als weiterer Favorit wird der Regisseur Martin Kusej gehandelt, der Intendant am Münchner Residenztheater. Die Entscheidung über die Nachfolge der derzeitigen Direktorin Karin Bergmann soll in den nächsten Tagen fallen. Besetzt wird der Posten ab 1. September 2019. Was ist dran am Gerücht, dass Beck Basel Richtung Wien verlassen möchte?

Herr Beck, wieso haben Sie sich für das Burgtheater beworben?

Andreas Beck: Hab ich nicht. Einfache Antwort.

Wieso kolportieren denn die österreichischen Medien ihren Namen?

Wie gesagt. Es gibt von mir keine Bewerbung für das Burgtheater. Ich wurde in letzter Zeit von verschiedenen Häusern angefragt, hab diese Anfragen aber alle abgewiegelt. Beim Burgtheater fragt man dann natürlich schon nach, was es denn genau sein könnte.

Also hat das Burgtheater Sie angefragt?

Nein, das Ministerbüro.

Und Sie haben den Kelch an sich vorbeigehen lassen?

Ich hab gehofft, er gehe an mir vorbei. Auch wenn es schön ist, dass man als Kandidat gilt. Das freut mich natürlich. Zumal es in Österreich ja so ist: Seit die Monarchie 1919 beendet wurde, seit kein Kaiser mehr da ist, lieben die Österreicher nichts so sehr, wie die Neubestimmung des Burgtheaterdirektors zu diskutieren. Das ist ein Theater-Nationalsport. Da ich das Land gut kenne, weiss ich auch, dass diejenigen, die häufig genannt werden, es niemals werden. Insofern kann ich mich entspannt zurücklehnen.