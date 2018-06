Zitate aus allen Medien

Beinahe tut er einem nach dem Lesen dieser Zeilen leid. Dann aber wieder viel Selbstlob und Rechtfertigung, die das Mitleid verschwinden lassen: «Ich hatte ja noch keinen Namen» oder «Im Zirkus spielt man in einer «360-Grad-Position»… Damit hatte ich natürlich keinerlei Erfahrung.» Wie im ganzen Buch sind auch hier besonders viele Zitate aus anderen Medien zu lesen. Oft werden ganze Absätze aus «Blick», «Basler Zeitung» oder «Basler Stab» übernommen. Sie untermalen die Geschichte und die Stimmung zu der jeweiligen Zeit zwar gut, kommen jedoch häufiger als nötig vor.

Die Sprache des Buches ist einfach. An manchen Stellen scheint es, als spräche Almi selbst zum Leser. Nach dem Knie-Debakel folgt das Buch Almis Lebensweg. Die Geburt als uneheliches Kind, die Adoption durch die eigenen Grosseltern, die Lehre als Coiffeur. Almi gibt intime Einblicke in seine Sorgen und Wünsche. Schon von Anfang an sei klar gewesen, dass Almi auf die Bühne muss. «Schon in der Sekundarschule fiel ich durch meine unterhaltsame und nicht selten witzige Art auf.» Dann seine Zeit im Häbse-Theater, seine Soloprogramme und seine Liebe zu HD Läppli. Treffend umschreibt der Autor Almi als jungen Soldaten. Tollpatschig und stur wie HD Läppli selbst.

In seiner Biografie arbeitet Almi zwar heraus, was nicht gut gelaufen ist, findet jedoch immer wieder Rechtfertigungen. Beispielsweise bei seinem eigenen Song, der 1999 erschien und nicht so gut ankam wie gedacht. Der Text sei nicht jugendfrei gewesen, er habe sich «inhaltlich an Grenzen» gehalten und Almi sei beim besten Willen kein Sänger. Das sei jedoch in Ordnung gewesen, da es sich um eine Comedy-Nummer handelte.

Auf einigen Seiten sind Grussbotschaften von Almis Freunden, ehemaligen Arbeitskollegen und Basler Persönlichkeiten zu lesen. Die Geschichten erzählen manchmal lustige Anekdoten aus Almis Leben, sind aber oft eine Aufzählung von Almis Sonnenseiten und seinem künstlerischen Talent, das schon im ganzen Buch hervorgehoben wird.

Was «Almi und Salvi»-Fans wohl interessiert: Wie kommt Renato Salvi, Almis langjähriger Bühnenkollege, in «Lückenlos» weg? Besser als erwartet. Salvi und er waren sehr lange als Komiker Duo unterwegs, trennten sich zwischenzeitlich und riefen 2008 schliesslich die Vorfasnachtsveranstaltung «Fasnachtskiechli» ins Leben. Anfang Jahr verkündeten sie, dass sie ihre gemeinsame Karriere nun beenden würden.

Almi sagte im Interview mit der bz: «Zusammen Bierli trinken werden wir nicht mehr.» Wer aber erwartet, dass er «die grosse Schmutzwäsche auspackt» würde enttäuscht, schreibt er. Es habe gute Zeiten gegeben, Renato und er seien jedoch «zwei völlig verschiedene Typen». Trotz der milden Worte liess Salvi sich wohl nicht dazu überreden, auch eine Grussbotschaft für «Lückenlos» zu schreiben.