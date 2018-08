Eines ist klar: Niemand, wirklich niemand, würde heutzutage eine Fasnachts-Clique gründen und einen Namen wählen, in dem «Negro», «Mohr» oder etwas in dieser Art vorkommt. Auch käme niemand, wirklich niemand, auf die Idee, einen Mohr ins Logo zu integrieren. Schon nur deshalb, um sich keiner Diskussion um die politische Korrektheit des Namens auszusetzen.

Doch die Negro-Rhygass wurde im Jahr 1927 gegründet, zumindest in der Ur-Formation, die Guggenmusik Mohrekopf 1954. Die Dekolonisation Afrikas nahm erst ab den 1960er-Jahren so richtig Fahrt auf, der Mohr war damals als Figur noch geläufig, und dass sich irgendjemand an den Begriffen «Neger», «Negro», «Mohr» oder «Mohrenkopf» stören könnte, daran wurde kaum gedacht.