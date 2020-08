Adrian Sieber zur Zukunft der Lovebugs: «Kann sein, dass das nicht mehr kommt»

«You, Me & Everything Else» ist Ihr zweites Solo-Album, jedoch das erste unter Ihrem Namen. Was ist jetzt anders als 2008?

Damals wollte ich ein Lovebugs-Intermezzo nutzen und alles alleine machen. Deshalb auch der im Rückblick verunglückte Name «Adrian Solo». Das war als Titel oder Künstlername ein Schnellschuss.

Waren Sie beim neuen Album nicht alleine am Werk?

Nein. Jetzt war Lars Christen entscheidend beteiligt. Ich habe ihn ausgewählt, weil mir die Platten, die er gemacht hat, sehr gefallen. Und weil er ein wirkliches Gegenüber ist.

Sie haben lange geboxt. Wie wichtig ist Ihnen in der Musik der Sparringpartner?

Sehr. Lars ist deutlich jünger als ich und hat eine ganz andere Herangehensweise. Es gab durchaus Reibungen, aber genau das war mein Wunsch. Ich wusste, dass mich zu viele Freiheiten überfordern, also war ich froh um diese starke Aussensicht. Bei den Lovebugs hatten wir unseren Sound gefunden. Und plötzlich stand ich in dieser Hinsicht vor dem Nichts.

Oder eben vor dem Alles.

Genau, ich hätte schlicht zu ­viele Möglichkeiten gehabt. Ich spiele viele Instrumente – auch wenn ich gerne sage: alles ein bisschen und nichts richtig. Und ich bin stilistisch unglaublich offen. Da besteht die Gefahr, dass ich dann von allem etwas mache, eine Wischiwaschi-Sache.

Nun haben Sie sich für einen aufdatierten Eighties-Sound entschieden.

Das ist das Genre, das mich am meisten anspricht, und vielleicht das, was mir am ehesten entspricht. Aber das war keine Kopfentscheidung: Die Songs geben viel vor.