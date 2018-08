Kurz nach 13 Uhr bog ein Lastwagen vom Schützengraben her kommend in die Missionsstrasse ein. In dieser Linkskurve fiel das Betonelement, das laut Angaben der Polizei für eine Baustelle bestimmt war, von der Ladefläche auf die Strasse. Die Ursache für den Unfall ist Gegenstand der Ermittlungen Polizei. Es entstand Sachschaden am Betonelement sowie auf der Strasse.

Aufgrund von oberirdisch geführten Leitungen auf der Kreuzung beim Spalentor und der deshalb begrenzten Platzverhältnisse gestaltet sich die Bergung mit dem Kranwagen schwierig, wie die Basler Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehrsdienst der Basler Kantonspolizei regelte während rund zwei Stunden den Verkehr.

