19-Jähriger schwer verletzt – Polizei nimmt zwei Männer fest

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass sich mehrere Personen sowie das spätere Opfer in der Theater-Passage, Höhe Treppenaufgang zum Tinguely-Brunnen, aufhielten.

«Als sich der 19-Jährige, der sich für einen Moment von der Gruppe entfernt hatte, zurückkehrte, stellte eine Frau aus der Gruppe fest, dass dieser verletzt war», heisst es in einer Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt. Sie habe sofort Erste Hilfe geleistet und die Sanität alarmiert. Kurze Zeit später wurde der 19-Jährige, der durch Stichverletzungen verletzt worden war, mit der Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation eingewiesen.



Zwei Unbekannte, welche in Richtung Barfüsserplatz geflüchtet waren, konnten im Rahmen einer sofortigen Fahndung festgenommen werden. Es handelt sich um einen 18-jährigen Äthiopier und einen 21-jährigen Somalier.



Der Tathergang und der Grund des Angriffs sind noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

Die Polizeibilder vom Januar 2020: