Spuren der Zeit

Die Autobranche ist eine schnelllebige Welt. Das sieht man sofort, wenn man im neuen Audi Q5 55 TFISe Platz nimmt. Zwar wirkt alles grundsolid und sauber verarbeitet, doch wirken Navigation und Bedienung im Vergleich zu den neuesten Modellen von Audi und von anderen Herstellern etwas angestaubt, obwohl der Audi Q5 in seiner derzeitigen Form erst seit 2017 am Markt ist.

Das lenkt ein wenig davon ab, dass der 55 TFSIe einen grossen Schritt in die Zukunft machen will und die Elektrifizierung bei Audi weiter vorantreibt. Denn noch sind nicht alle Kunden bereit, auf ein reines Elektroauto zu wechseln. Insofern kann ein Teilzeitstromer ein gutes Mittel sein, um den Autofahrer ans Fahren mit Strom zu gewöhnen – damit er vielleicht eher auf ein reines E-Auto umsteigen kann und will. Bis es so weit ist, bieten Modelle wie der Q5 die Möglichkeit, zumindest kurze Strecken rein elektrisch zu fahren. Die Batterie mit 14,1 kWh Kapazität soll dem Audi Strom für mehr als 40 Kilometer rein elektrische Fahrt geben. Im Test, bereits bei winterlicher Kälte und auf Winterreifen, waren es meist 25 bis 30 Kilometer, bis der Verbrennungsmotor einspringen musste. Hier verbaut Audi einen 2-Liter-Benziner mit 252 PS; zusammen mit der E-Maschine kommt der SUV auf eine Systemleistung von 367 PS, die gegen 2,3 Tonnen Leergewicht ankämpfen muss.