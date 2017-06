Nun geht man in Schweden aber noch einen Schritt weiter. Zwar will Polestar weiterhin sportliches Zubehör anbieten, um den Volvo-Modellen mehr Pepp und Schwung zu verleihen, in erster Linie aber wird "Polestar" zur eigenen Marke. Die neu geschaffene Marke will sich mit sportlichen E-Mobilen behaupten - und tritt damit nicht nur gegen Tesla an; Audi wird schon bald ebenfalls in dieses Segment einsteigen, genauso wie Porsche.

Technisch wird Polestar bestimmt viele Synergien mit der Muttermarke Volvo nutzen, zumal die Schweden dank zahlreicher Plug-in-Hybrid-Autos schon Erfahrung sammeln konnten mit Strom im Auto.