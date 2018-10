Stuttgart gegen München: Beide Autostädte schicken einen Sportwagen mit rund 370 PS an den Start. So viel zu den Gemeinsamkeiten der beiden Kontrahenten. Denn unterschiedlicher als Porsche 911 Carrera T und BMW i8 Roadster können Sportwagen kaum ausfallen. Mit fast identischer Leistung verfolgen sie beide dasselbe Ziel: Reine Messwerte und Rundenzeiten auf der Rennstrecke sind in beiden Sportlern Nebensache. Vielmehr wollen sie Fahrfreude auf die Strasse bringen. Der Weg zu dem Ziel ist allerdings diametral anders. Auf der einen Seite steht der Porsche 911 als Sportwagen-Klassiker schlechthin. Er bringt perfekte Alltagstauglichkeit und über die Jahre gereifte Fahrdynamik. Als Carrera T geht er diesbezüglich noch einen Schritt weiter. Er will an die Siege bei der Rallye Monte Carlo in den 1970ern erinnern. Allerdings geht es nicht mehr um maximale Leistung, sondern um Fahrbarkeit und Fahrspass. Den Motor übernimmt der Carrera T vom Basis-911er: 3-Liter-Boxer mit Biturbo-Aufladung, 370 PS und 450 Nm Drehmoment. Der Motor sitzt hinten und treibt ausschliesslich die Hinterräder an. Hinzu kommen 20 Kilogramm Gewichtsersparnis durch den Verzicht auf die Rücksitze und etwas Dämmmaterial im Motorraum und Leichtbau-Glas an den hinteren Fenstern.

Die Diät wird allerdings fast wettgemacht durch ein paar Aufrüstungen im Vergleich zum Basis-Carrera: Der Carrera T bekommt grössere Räder (20''), elektronisch adaptierbare Stossdämpfer und ein elektronisch geregeltes Sperrdifferenzial an der Hinterachse; all das ist normalerweise dem stärkeren Carrera S vorbehalten. Weiter wird der Carrera T mit einer Sportabgasanlage ausgestattet. Der Mehrpreis von rund 10 000 Franken zum Carrera ist gemessen an der Ausstattung also durchaus fair berechnet. Als sinnvolle Zusatzausstattung ist lediglich die Hinterachslenkung zu empfehlen, die das Coupé noch agiler macht. Auf das automatisierte Doppelkupplungsgetriebe kann man hingegen verzichten.

Das manuelle Getriebe mit sieben Gängen wurde für den Carrera T mit kürzeren Schaltwegen versehen und schaltet sich daher sehr knackig. Ausserdem wurde die Übersetzung der Gänge etwas kürzer gewählt, sodass der Motor etwas leichteres Spiel hat.



Kleine Hebel, grosse Wirkung

Es sind freilich nur Nuancen, die den 911 Carrera T von der Ausgangsbasis unterscheiden. In der Summe zeigen sie aber Wirkung. Es sind zwar nur fünf Kilo, die der Porsche abspeckt. Durch die kürzere Getriebeübersetzung und das sportlichere Fahrwerk fühlt er sich aber spürbar handlicher und flotter an.

Die abgespeckte Schallisolierung sorgt darüber hinaus für einen grösseren Erlebnisfaktor im Innenraum. Gekoppelt mit dem manuellen Schaltgetriebe, macht der Carrera T das Fahren zum Erlebnis. Und verblüfft dabei mit seiner gekonnten Feinabstimmung.

Das Fahrwerk schluckt vor allem bei flotter Fahrt Unebenheiten fast perfekt weg. Ob beim Beschleunigen oder auf der Bremse: Der Carrera T bleibt stabil und macht das, was man von ihm erwartet. Dabei hilft das präzise Feedback aus Lenkung und Pedalen. So fühlt man den hoch angesiedelten Grenzbereich schon, bevor es zu spät ist.

Gerade auf engen, kurvigen Landstrassen vermittelt der T viel Vertrauen und Sicherheit. Er gibt eine perfekte Vorstellung davon, wie sich ein klassischer Sportwagen anfühlen muss. Mechanisch, verlässlich und ungefiltert.

Eine hoch liegende Messlatte also für den BMW i8, der das exakte Gegenteil eines klassischen Sportwagens sein will. Er will einen Ausblick in die Zukunft bieten und greift daher auf deutlich mehr Hightech zurück.