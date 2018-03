Mit dem 88. Autosalon in den Genfer Palexpo-Hallen kommt das Autojahr 2018 in Schwung. 41 Weltpremieren stehen auf der Messe. Hinzu kommen zahlreiche Europa- oder Schweiz-Premieren.

Traditionell ist Genf eine Sportwagenmesse: Dank BMW M8 Gran Coupé, Mercedes-AMG GT4 und Ferrari 488 Pista haben Fans PS-starker Verbrennungsmotoren auch dieses Jahr Grund zur Freude.

Doch eine internationale Automobilmesse, und vor allem die ausstellenden Hersteller, müssen auch die Zukunft im Blick haben: Diverse Konzeptautos mit E-Antrieb zeigen, wo die Zukunft hinführt.

Was mit elektrischem Antrieb heute schon möglich ist, zeigen in Genf gleich zwei Marken mit Neuheiten, die dieses Jahr auf leisen Sohlen zu den Händlern rollen: Jaguar mit dem iPace und Hyundai mit dem Kona Electric.

Beide bereichern das noch kleine Angebot an wirklich alltagstauglichen E-Autos. Sie kommen als SUV, was die Verkaufschancen zusätzlich erhöht. Jaguar spricht bereits von 25 000 Vorbestellungen für den iPace. Die Preise beginnen bei 82 800 Franken. Dafür gibt es einen geräumigen Fünfplätzer mit modern gestaltetem Interieur, viel digitaler Intelligenz und vor allem: Eine grosse Batterie im Fahrzeugboden. Sie speichert 90 Kilowattstunden, was für eine Reichweite von 480 Kilometern im WLTP-Messzyklus sorgt. Zwei Motoren bringen rund 400 PS an alle vier Räder. Dank einer Kooperation mit der App „Plugsurfing“, die Zugang zu tausenden Ladestationen in Europa verschafft, soll die elektrische Raubkatze überall mit Strom versorgt werden. Wie viele der Ladestationen allerdings die von Jaguar genannte 100 Kw-Schnellladetechnik unterstützen, mit der die Batterie innert 45 Minuten wieder zu 80% geladen wird, ist unbekannt.