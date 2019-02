Markenbotschafter gibt es heute wie Sand am Meer. Das war nicht immer so. Hand aufs Herz, wer kennt heute einen Markenbotschafter, eine Markenbotschafterin und kann ihn oder sie mit dem richtigen Produkt in Verbindung bringen? Klar, Roger Federer, Kaffeemaschinen von Jura und viele andere Produkte. Und sonst? Spontan kommt mir nur Bernhard Russi in den Sinn. Das hat einen guten Grund. In der Masse heutiger Botschafter geht vergessen, dass Russi damals bei Subaru eine absolute Ausnahmeerscheinung war. Vor ihm hatte sich nach heutigem Wissensstand keine Automarke in der Schweiz um einen Botschafter gekümmert.



Zufall Subaru

Geplant gewesen war allerdings nichts mit Subaru. So kann als glücklicher Zufall gewertet werden, dass Russi nur wenige Tage, bevor Subaru am 9. Februar 1979 offiziell in der Schweiz startete, zu Besuch bei Walter Frey in Zürich war. Es ging um einen Vertrag für die Zusammenarbeit als Botschafter für British Leyland.

Bei den Engländern hatte der Importeur mit einigen Qualitätsproblemen

zu kämpfen und suchte mit dem Schweizer Skihelden eine positive Stimme für Jaguar und Co. Der Vertrag lag bereit, doch Walter Frey wollte Russi vor der Unterzeichnung noch kurz «etwas zeigen».

Mit dem ersten Schweizer Subaru Leone – der Leone war überhaupt der erste Personenwagen mit Allradantrieb – fuhr Walter Frey mit Russi über Stock und Stein die Waldegg Richtung Üetliberg hoch. Auf dem Weg zurück nach Zürich meint der Urner Skirennfahrer nur: «Das wäre doch eigentlich das passendere Auto mit mir . . .» Der bereits für ihn bestellte Jaguar sei zwar tatsächlich sein Traumwagen gewesen, sagt er noch heute, doch der damals 31-Jährige konnte sich der praktischen Faszination, die der Allradantrieb auf ihn als «Bergler» ausübte, nicht entziehen. Oder wie er in einer frühen TV-Werbung meinte, ein echter Allzweckwagen. Walter Frey fackelte nicht lang. Er nahm das Lineal, strichen British Leyland im Vertrag durch und schrieb «Subaru» darüber.