Gereift und verbessert

Nun hat Audi nachgelegt. Schon für das zweite Modelljahr gab es einen Feinschliff. So wurden reibungsärmere Bremsen verbaut und der E-Motor an der Vorderachse kann sich in gewissen Fahrsituationen fast vollständig abkoppeln, um den Fahrtwiderstand zu reduzieren.

Zudem hat Audi mit dem «Sportback» eine weitere Karosserievariante lanciert – und damit das erste SUV-Coupé, das seinen Kunden auch einen praktischen Nutzen bringt. Zwar schrumpft auch hier der Kofferraum um 45 auf 615 Liter und der Preis steigt um 1800 auf mindestens 94 100 Franken für den «55 quattro» mit grosser Akkukapazität. Doch: Der Sportback liegt dank flachem Heck besser im Wind. Der Luftwiderstand verringert sich leicht auf cW 0,27, was 10 Kilometer Normreichweite bringt; bis zu 446 Kilometer gibt Audi an.