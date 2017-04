Bekannt geschmeidig

Das Fahren an sich gestaltet sich, bis auf die grösseren Abmessungen, bekannt geschmeidig. Die Technik ist schliesslich grösstenteils identisch zur Limousine Model S. Neu ist – für beide Modelle – die getestete Top-Antriebsvariante P100D mit 611 PS. Ausserdem verspricht Tesla, dass der 2,5-Tönner in sagenhaften 3,1 Sekunden aus dem Stand bis 100 km/h sprinten soll. Das glaubt man sofort, wenn man das Fahrpedal einmal kräftig betätigt: Ansatzlos sprintet der Allradler nach vorne und presst seine Passagiere heftigst in die Polster. Ohne Gedenksekunde oder Schaltpause.

Dazu gesellt sich guter Federungskomfort dank Luftfederung, fast geräuschloser Antrieb und unschlagbar geschmeidiger Vortrieb. Der E-Antrieb kann hier seine konzeptbedingten Stärken voll ausspielen und sorgt für sehr souveränes Fahren mit fast endlosen Leistungsreserven. Nur auf gröberen Bodenwellen geht ein leichtes Zittern durch den Wagen – ein Tribut an die grossen Einstiegsöffnungen der Flügeltüren. Auch das hohe Gewicht kann der SUV in Kurven nicht ganz verbergen – auch das ist nun mal Teil des Konzepts.

Vor allem auf Autobahnen und gut ausgebauten Landstrassen, wo die Elektronik das Steuer übernehmen kann, punktet das Model X dafür mit noch mehr Komfort: Schlussendlich ist der sogenannte Autopilot zwar nicht mehr als ein Spurhalteassistent mit Radartempomat, wie ihn auch andere Hersteller anbieten. Doch das System funktioniert sehr zuverlässig und hält die Spur stoisch, ohne Schlangenlinien zu fahren. Auch beim Autopiloten sollten die Hände am Steuer und die Augen auf der Strasse bleiben. Eingreifen muss man aber sehr selten – in der Regel nur, wenn in Baustellen zusätzliche Linien das Kamera-Auge verwirren. Das entlastet den Fahrer auf langen Reisen enorm. Und lange Reisen sind mit dem Elektro-SUV problemlos möglich.