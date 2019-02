Natürlich können Sie mit dem SUV ihre Kinder in die Schule chauffieren oder einfach schnell die oft zitierten Brötchen holen. Aber dafür ist das Fahrzeug schon deshalb nicht optimal geeignet, weil es für solche Einsätze klar überqualifiziert ist.

Jedenfalls wenn es so ausgestattet ist wie der Seat Tarraco, der kommende Woche zu den Händlern kommt. Als typisches SUV, nämlich als Sports Utility Vehicle im ursprünglichen Sinn, weist der Tarraco eine grosse Bodenfreiheit auf, ist kräftig motorisiert sowie mit Allradantrieb und mehreren Fahrmodi ausgestattet. Damit hebt er sich schon in der Grundausstattung von den vielen kleineren Modellen ab, die oft nur mit Vorderradantrieb ausgestattet sind und sich deshalb für den Einsatz abseits befestigter Strassen kaum eignen.

Mit Schwung über die Dünen

Vom Tarraco, dem grossen Bruder der Modelle Arona und Ateca, darf man

also erwarten, dass er einen im Winter sicher über verschneite Strassen und steile Strecken bergwärts befördert oder mit Pferdeanhänger oder Boot im Schlepptau keine Schwächen zeigt.

Intensiver Winterdienst und Fahrverbote beschränken allerdings in der Schweiz die Gebiete, wo solches getestet werden könnte, auf ein Minimum. Dass aber Schnee und schlechte Strassen nicht die einzigen Gelegenheiten sind, um die Qualitäten des neuen Seat-SUV aufzuzeigen, hat die Spanier dazu veranlasst, Offroad-Tauglichkeit einmal in der Wüste Marokkos zu demonstrieren. Gründe dafür gibt es gleich mehrere: Einmal sind die Maghrebstaaten eine Region, wo Seat seine Marktanteile noch wesentlich steigern will – und deshalb auch schon mehrere Modelle in Algerien fertigt.

Zum andern trifft man im Atlasgebirge im Süden Marokkos Gebiete, wo Steinwüsten, hügeliges Gelände und riesige Dünen spektakuläre Einsätze versprechen. Schliesslich führte 2006 die Rallye Dakar durch dieses Gebiet – an den Städten Errachidia und Erfoud vorbei weiter in Richtung Süden.

Fahren auf Sand sei etwas ganz Besonderes, erklärte Jordi Gene, ehemaliger Formel-1-Testfahrer und heute Fahrin-struktor bei Seat: «Motor auf Drehzahl halten, keine zu grossen Lenkeinschläge und anhalten nur auf ebener Strecke oder beim Hinunterfahren.» Ausserdem wird für den Einsatz im Wüstensand der Reifenfülldruck auf etwa 1,2 bar abgesenkt, um den Pneus auf der instabilen Unterlage mehr Grip zu verleihen. Und, falls man doch einmal stecken geblieben ist, darf nicht noch mehr Gas gegeben werden, denn damit setzt der Fahrzeugboden schon bald auf und ein Fortkommen ist nicht mehr möglich.