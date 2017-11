Etwas untypisch dafür für einen Skoda: Bei der Gestaltung der Navi-Einheit hatte das Design Vorrang. Die glatten, berührungsempfindlichen Schaltflächen links und rechts des Bildschirms sind zwar hübsch anzuschauen, aber wenig praktisch: Sie sind blind während des Fahrens nicht zu ertasten, geben keine Rückmeldung und sind schnell mit Fingertapsern verschmutzt. Klassische Druckknöpfe und vor allem ein Drehknopf für die Lautstärke hätten hier besser zu Skoda gepasst.

Denn: Der Karoq ist auch im Innenraum ansonsten ein echter Skoda geblieben. Dazu gehören vor allem viele praktische Ablageflächen, eine gute Übersicht und praktische Details wie ein kleiner Abfalleimer in der Seitentür, Schlüsselhalter in der Mittelkonsole und natürlich der legendäre Eiskratzer im Tankdeckel. Dinge, die man natürlich nicht unbedingt braucht, die das Leben aber hie nun da vereinfachen können.

Unaufgeregt bequem

Das Leben vereinfachen soll und will der Karoq auch auf der Strasse. Das fängt schon bei der Fahrwerksabstimmung an. Hier stand der Komfort klar im Vordergrund. Der Karoq wirkt sanft und federt auch grobe Schläge souverän weg. Dafür muss man allerdings auch etwas mehr Seitenneigung in Kurven in Kauf nehmen, was aber nicht störend auffällt. Nur die Tendenz zum Nachschaukeln nach Bodenwellen fällt ab und zu störend auf.

Dafür lockt der Karoq mit einer breiten Auswahl an Fahrassistenten aus dem Konzernregal, die das Fahren angenehmer, einfacher und sicherer machen wollen. Besonders empfehlenswert ist das Paket aus adaptivem Radartempomaten und aktivem Spurhalteassistenten, was das Fahren auf langen Autobahnstrecken deutlich angenehmer und ermüdungsfreier macht.

Empfehlenswert ist auch das optional erhältliche, digitale Cockpit. Es sorgt nicht nur für viel modernes Flair, sondern kann auch zahlreiche Informationen einfach und übersichtlich darstellen. Das erleichtert das Fahren im Alltag zusätzlich.

Ab November auf der StrasseDer neue Skoda Karoq steht ab November beim Händler. Die Preise für den kompakten SUV starten bei 25 990 Franken.

Zur Wahl stehen vorerst vier Motorvarianten. Ein 3-Zylinder-Benziner mit 115 PS sowie ein 1,5-Liter-Vierzylinder mit 150 PS. Der 2,0-Liter-Diesel ist mit 150 oder 190 PS zu haben. Je nach Motorvariante stehen Front- oder Allradantrieb zur Wahl. Auf der ersten Testfahrt konnte vor allem der starke TDI mit souveräner Durchzugskraft und guten Manieren überzeugen. Das automatische Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gangstufen ist eine gute Ergänzung und passt bestens zum komfortablen Karoq. Alternativ ist für die Basis-Varianten eine 6-Gang-Handschaltung erhältlich. Der Verbrauch liegt laut Prüfstand bei 4,4 bis 5,7 l/100 km.

Insgesamt kann der Skoda Karoq also vor allem mit seinem Fahrkomfort und seinem guten Platzangebot überzeugen. Tugenden, die bei vielen anderen kompakten SUVs etwas in den Hintergrund treten, da der Fokus auf modernem Design und sportlichem Fahrspass liegt. Insofern hat der Tscheche gute Karten in diesem umkämpften Markt.