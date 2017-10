Der Ford Mustang ist wohl die Freiheits-Ikone auf vier Rädern schlechthin. Trotzdem: Auch der Klassiker muss mit der Zeit gehen und sich anpassen. Dass es das Pony-Car inzwischen nicht mehr nur mit dem blubbernden V8-Triebwerk, sondern auch mit einem Turbo-Vierzylinder zu kaufen gibt, nehmen die Fans naserümpfend zur Kenntnis.

Der nächste Schritt, der bei den eingefleischten Fans auf kaum mehr Gegenliebe stossen dürfte, folgt 2020: Der Mustang mit Hybrid-Antrieb. Der soll zwar, so verspricht Ford, auch mit einem kleineren Verbrennungsmotor die gewohnte Leistung eines V8 bieten. Ob das den Liebhabern aber genügt?

Bevor es aber so weit ist, scheint es, toben sich die Ford-Ingenieure noch mal so richtig aus – was nun im Shelby Mustang GT350 R gipfelt. Ein Mustang, wie er extremer nicht sein könnte, streng limitiert auf 37 Stück, die in den USA bereits alle verkauft sind.

Eine Hommage an den GT350 Competition von 1965 – und daher nur auf eines ausgerichtet: Höchstleistung auf der Rundstrecke, trotz Strassenzulassung. Die besitzt der wilde Hengst in den USA, für Europa noch nicht. Warum? Das wird beim Druck auf den Startknopf klar: Zwar kann der Klang aus den vier armdicken Endrohren am Heck per Klappensteuerung auch gedämpft werden, ein Leisetreter ist der V8 aber nie.