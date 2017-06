Es ist vieles im Umbruch bei VW; das zeigt sich nicht zuletzt auch an den Verkaufszahlen in der Schweiz. Per Ende März fehlten mit 7246 Zulassungen im Vergleich zum Vorjahr satte 15,5%. Bis Ende Mai hat sich die Marke wieder etwas gefangen, es fehlten mit 13 933 Zulassungen noch 9,9% zum Vorjahr. Denn: Die neuen Modelle kommen im Markt an, allen voran der neue Tiguan. Erstmals hat man bei VW mehr SUVs als Limousinen verkauft, was diesen Trend klar bestätigt. Und: Es geht weiter mit Neuheiten. Der überarbeitete Golf kommt nun in immer mehr Motorvarianten in der Schweiz an, gegen Ende des Jahres folgt mit dem neuen Polo die Neuauflage eines bewähren Verkaufsschlagers, mit der Langversion «Allspace» des Tiguan und dem kompakten T-Roc folgen zwei weitere SUV-Variationen, die sich ebenfalls gut verkaufen dürften. Man hat also allen Grund, optimistisch zu sein - zumal mit dem Arteon nun eine weitere Modellreihe lanciert wird. Der Arteon bereichert das Programm als coupéhafte Alternative zur Passat-Limousine.