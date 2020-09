Mehr als nur charmant?

Man kann es nicht anders sagen: Der Fiat 500 ist ein altes Auto. Mit immer wieder kleinen Anpassungen wird die aktuelle Baureihe seit 2007 hergestellt – und damit so lange, wie kaum ein anderes aktuelles Auto. Trotzdem ist der 500 mit 1844 verkauften Einheiten per Ende August nach wie vor der Bestseller im Fiat-Programm.

Die Ablösung steht in den Startlöchern: Der 500e, der ausschliesslich mit rein elektrischem Antrieb erhältlich sein wird, soll noch dieses Jahr anrollen. Kurz vor dieser Ablösung bringt Fiat den 500 noch als Hybrid auf den Markt.

Das Hybridsystem arbeitet mit nur 12 Volt Spannung; es unterstützt den 1,0-Liter-Benziner mit maximal 5 PS, vor allem beim Anfahren. Mit 70 PS ist die Gesamtleistung genau um 1 PS höher als beim bisherigen Nicht-Hybrid-Modell. Grosse Zugewinne in Sachen Dynamik darf man sich durch den Hybridantrieb also nicht erhoffen. Der 500 bleibt auch nach 13 Jahren ein Auto, welches man vorzugsweise in der Stadt bewegt. Auch dort muss man allerdings häufig zum hübschen Schalthebel greifen und den Motor auf Drehzahl halten, ansonsten wirkt der Benzin-Hybrid eher träge.