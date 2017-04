Grundlegendes hat sich mit dem Facelift des beliebten Crossovers nicht geändert. Doch gab es einen Feinschliff an zahlreichen Punkten. So wurde das Motorenangebot weiter ausgedehnt. Sieben Benziner-Varianten mit Front- oder Allradantrieb von 122 bis 381 PS und sieben Diesel-Versionen mit Front- oder Allradantrieb von 109 bis 177 PS. Geschaltet wird mit manuellem 6-Gang-Getriebe oder per 7-Gang-Doppelkupplung.

Äusserlich erhielt der GLA leicht gestraffte Züge, neue Zierleisten und neue Farboptionen. Das Infotainment-System verfügt über Smartphone-Kompatibilität und kann beispielsweise via Apple-Car-Play die Inhalte des Telefons wiedergeben. Ein Extra, das die angestrebte junge Zielgruppe zu schätzen weiss.