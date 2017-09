Mini und SUV: Es scheint, als prallen hier zwei unvereinbare Welten aufeinander. Doch der Markt schreit nun mal nach einem abenteuerlustigen SUV. So ist Mini schlussendlich eben nicht mehr als reine Grössenangabe, sondern vielmehr als Versprechen für Lifestyle und einen guten Schuss sportlichen Fahrgefühls zu verstehen.

Erst recht, wenn es sich, wie im Falle des Testkandidaten, um einen «Cooper S» handelt. Der verheissungsvolle Namenszusatz steht für 192 PS aus einem 2-Liter-Turbobenziner, Allradantrieb und eine etwas straffere Fahrwerksauslegung. Und das steht dem Kompakt-SUV gut zu Gesicht.

Natürlich ist der Countryman mit 4,3 Metern Länge und einer Breite von 1,82 kein kleiner Knirps mehr, besonders in engen Parkhäusern ist man um die rundum warnenden Parksensoren durchaus froh. Auf der Strasse versteckt der Deutsche mit britischer Tradition seine Grösse und sein Gewicht von knapp 1,5 Tonnen aber gut. Dank direkt und straff abgestimmter Lenkung, knackigem Fahrwerk und dynamisch ausgelegtem Allradantrieb wähnt man sich gar eher in einem GTI-Gegner, als in einem Kompakt-SUV. Dass der Countryman daher nicht gleichzeitig auch zu den Komfortabelsten in seinem Segment gehört, muss man dafür allerdings in Kauf nehmen. Vor allem die Abrollgeräusche der 19-Zoll-Räder sind im Innenraum deutlich vernehmbar.