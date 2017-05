Sportliche Gene

Die Verwandtschaft zur dynamischen Giulia merkt man dem Stelvio durchaus an. Auf der ersten Testfahrt von Innsbruck auf den Hochgurgl gibt sich der Italiener auch auf der kurvenreichen Passstrasse keine Blösse. Natürlich ist die stärkere Seitenneigung aufgrund des höheren Schwerpunktes spürbar. Störend ist das aber nicht. Der SUV fährt sich sehr neutral und leichtfüssig und lässt sich flott durch die Kurven dirigieren. Dank direkter und präziser Lenkung kommt er sehr flüssig durch die Kehren. Traktion ist dank des gut abgestimmten, heckbetonten Allradantriebs ohnehin kein Thema. Optional sind für das Automatikgetriebe grosse, fix hinter dem Lenkrad montierte Schaltwippen erhältlich. Sie sind aus solidem Aluminium gefertigt und fühlen sich sehr wertig an. Noch erfreulicher ist, dass die Schaltbefehle sehr schnell und knackig umgesetzt werden. Etwas ärgerlich dafür, dass die grossen Wippen den Blinkerhebel verdecken und schwerer zugänglich machen. Ansonsten wirkt das Interieur aber sehr aufgeräumt. Besonders gefällig ist der wie schon bei der Giulia fliessend ins Cockpit integrierte Bildschirm für Navi und Co. Die Verarbeitung wirkt tadellos, auch wenn die Materialien in gewissen Details etwas weniger hochwertig gewählt sind als bei der deutschen Konkurrenz. Absolut mithalten können dafür die Motoren. Sowohl Benziner als auch Diesel wirken laufruhig und geschmeidig. Insgesamt passt der Diesel mit seinem maximalen Drehmoment von 480 Nm besser zum geräumigen SUV, weil er souveräner und erwachsener wirkt. Zudem soll er sich laut Prüfstand mit 4,8 l/100 km begnügen. Für den Benziner veranschlagt das Werk sieben Liter. Die Preise für den neuen Stelvio starten bei 54 100 Franken für den Diesel, der stärkere Benziner ist ab 57950 Franken zu haben. Zudem bietet Alfa Romeo den Neuling derzeit auch als «First Edition» mit umfangreicher Ausstattung und 280-PS-Benziner ab 64900 Franken an. Dafür bekommt man derzeit wohl einen der hübschesten SUV am Markt mit sehr agilem Fahrverhalten und guten Platzverhältnissen; Kofferraumvolumen: 525 bis 1600 Liter. Zudem bietet der Italiener zahlreiche Fahrassistenten wie Querverkehrswarner, Abstandstempomat oder Notbremsfunktion. Nicht erhältlich sind allerdings Matrix-LED-Licht, adaptive Stossdämpfer (folgen später) oder ein aktiver Spurhalteassistent. Aber ein Alfa Romeo war halt schon immer ein Fahrer-Auto – auch die QV-Version mit 510 PS wird noch folgen.