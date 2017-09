Modellvarianten scheinen das neue Lieblingsspiel der Autohersteller zu sein. Warum auch nur ein Modell anbieten, wenn man auf der selben Basis mehrere Geschmäcker ansprechen könnte? Mercedesbeherrschte dieses Spiel mit der E-Klasse schon früh: Bereits die 124er-Baureihe, gebaut von 1984 bis 1997 wurde nicht nur als Limousine, sondern auch als Kombi, Cabriolet und Coupé angeboten.

Nun ist auch bei der neuesten, inzwischen fünften Generation, wieder die volle Vielfalt zu haben; die E-Klasse kommt als E400 4Matic Coupé zum Test. Und zeigt von Beginn weg, dass die Vielfalt in der neuesten Generation noch etwas grösser geworden ist. Denn das Coupé will nicht nur eine Karosserievariante, sondern ein eigenständiges Auto sein, das sich von Limousine und Kombi klar unterscheidet. An der Front sind die Gemeinsamkeiten noch deutlich zu erkennen, doch das Heck wirkt dank schmal zugezogener Rückleuchten deutlich sportlicher.

Auch im Interieur wirken die beiden grossen Displays vor dem Fahrer vertraut. Neu sind hingegen die umgestalteten Lüftungsdüsen und das in der sportlichen AMG-Ausstattungslinie kleinere und griffigere Sportlenkrad.

Dynamisch unterwegs

Letzteres ist die wohl aufschlussreichste Änderung; denn im Vergleich zu den deutlich auf Komfort ausgelegten Limousinen- und Kombi-Versionen, legt das Coupé klar Wert auf gepflegte Sportlichkeit – und liegt 15 Millimeter näher an der Strasse.

Dank adaptiven Dämpfern bleibt freilich genügend Fahrkomfort erhalten, doch wirkt das um gut zehn Zentimeter gekürzte Coupé klar kompakter und agiler. Die Lenkung fühlt sich dazu passend direkter an, sodass sich das Coupé insbesondere auf kurvigen Strecken deutlich wohler fühlt. Dass man dafür deutlich weniger Platz auf der Rückbank und durch die fehlenden Türen auch einen deutlich schwierigeren Einstieg nach hinten in Kauf nehmen muss, ist Teil des Coupé-Konzepts. Auch die Übersicht leidet etwas unter der neuen Form; die optionale 360-Grad-Kamera (Park-Paket, 910 Franken) ist daher eine sinnvolle Ergänzung.