Neue Autos müssen immer besser sein, so wollen es die Kunden. Modernere Elektronik, frischeres Design, weniger Verbrauch bei besseren Fahrleistungen und natürlich auch: mehr Platz für Passagiere und Gepäck. Das führt dazu, dass die Neuwagen beständig wachsen. Das trifft längst nicht nur auf grosse Kombis oder SUVs zu, sondern längst schon auf alle Klassen. Jüngstes Beispiel ist der neue VW Polo.

Als kleiner Bruder des Golf kam der Kleinwagen 1975 ursprünglich als Dreitürer auf den Markt. 3,51 Meter lang und 1,56 breit. Erst 1994, in der dritten Generation, war der Polo erstmals als Fünftürer erhältlich. Inzwischen ist der Polo ausschliesslich mit fünf Türen zu haben. Und auch bei den Abmessungen hat sich wieder etwas getan. In Länge und Breite legte der inzwischen sechste Polo um rund sieben Zentimeter zu. Oder anders ausgedrückt: War der Vorgänger noch ungefähr so gross wie ein Golf der zweiten Generation, überragt der neue nun schon den Golf 3, der von 1991 bis 1997 gebaut wurde. Dieser Zuwachs macht sich sofort bemerkbar.

Luftiger und erwachsener

Während sich die gewonnene Länge vor allem auf der zweiten Sitzreihe bemerkbar macht, merkt man als Fahrer oder Beifahrer vor allem die zusätzlichen Zentimeter in der Breite. Hier fühlt sich der Polo nun deutlich geräumiger an. Es scheint, als sei er der Kleinwagen-Grösse nun entwachsen und als wolle er nun mit den Grösseren mittun. Dieser Eindruck verstärkt sich beim Blick auf das Technik-Angebot: Vom digitalen Instrumenten-Display über das grosse Navi mit schicken, berürungsempfindlichen Schaltflächen bis hin zu zahlreichen Apps und Smartphone-Integrationsmöglichkeiten bietet der Polo alles, was man eigentlich dem grösseren Golf zuschreiben würde, sofern man diese Optionen mit dazu bestellt. Zwar ist der Polo schon ab 16 750 Franken zu haben und damit fast 6000 Franken günstiger, als der preiswerteste Golf, doch das relativiert sich bei entsprechender Ausstattung schnell.