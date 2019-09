Angefangen hat das erste Kapitel in Pontedera bei Pisa, als im April 1946 die ersten 15 Fahrzeuge das dortige Werk verliessen. Durch das Werkstor fuhr die «Vespa 98», die «Paperino», das Entchen. Sie hatte 98 Kubikzentimeter Hubraum, 3,2 PS Leistung und war maximal 60 km/h schnell. Es war ein Produkt, entstanden aus der Not und Bedrängnis heraus. Ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lagen die italienischen Produktionswerke darnieder. Firmenchef Rinaldo Piaggio sucht nach neuen Geschäftsmodellen, um zu überleben und auch die Arbeiter weiter zu beschäftigen. Er erteilte dem Flugzeug-Ingenieur Corradino D’Ascanio den Auftrag, aus den herumliegenden Bauteilen und kleinen Rädern aus der Kriegszeit einen günstigen Motorroller zu konstruieren. Und zwar mit bequemer Sitzposition, freiem Durchstieg, mit Beinschild gegen den Schmutz und verkapseltem Motor. Denn das Motorrad sollte keine Motorenteile haben, an denen man sich schmutzig machen konnte. Der Reifenwechsel sollte so einfach sein wie bei einem Auto.

Kultstatus wie der VW Käfer

Daraus entstand die Ur-Vespa mit ihrer unverwechselbaren Form: den legendären Rundungen, dem einseitig aufgehängten Vorderrad, der runden Lampe und dem zweifüssigen Ständer. Mit dieser Form erreichte die Vespa Kultstatus wie der Deux-Chevaux oder der VW Käfer. Der Ingenieur D’Ascanio hatte es geschafft, mit möglichst wenig Material eine hohe Stabilität des Rollers zu erreichen. Ihr Schwerpunkt liegt tief, die verschiedenen Bleichteile sind so verschachtelt, dass sie einen stabilen Rahmen bilden. Dank einfacher Motortechnik konnte von Beginn weg jeder Mechaniker leichtens den Schraubenschlüssel daran drehen und die Vespa flicken. So hatte die geniale Konstruktion schnell das Zeug zum Massenprodukt, zu dem es geworden ist. Alle, die gerne auf ein Motorrad gestiegen wären, aber das nicht in Lederkluft – und früher nicht mit Helm – tun wollten, kauften sich eine Vespa. Bald wurde sie auch von Filmregisseuren entdeckt und erhielt 1948 im Film «Roman Holiday» mit Audrey Hepburn und Gregory Peck weltweite Aufmerksamkeit.

Solche Aufmerksamkeit ist heute schwieriger zu erreichen. Denn Motorroller gibt es von X anderen Marken, doch eine Vespa, bleibt eine Vespa. Das gilt auch für die erste Elektro-Vespa, die Vespa Elettrica. Statt mit einem Zweitakt- oder Viertaktmotor ist der Vespa-Fahrer nun mit einer Lithium-Ionen-Batterie unterwegs und gewinnt beim Bremsen die Energie zurück. Die Elektro-Vespa leistet fünf PS. Also knapp mehr als die Ur-Vespa. Wie mit der Vespa 98 man auch mit der ersten Elektro-Vespa gemütlich unterwegs und bringt es auf maximal 55 km/h. Das reicht für den Stadtverkehr. Dort mag man mit der Vespa Elletrica mit den Autos mithalten. Steht aber auf dem Verkehrsschild 60, wird man zum Überholopfer, denn mehr als 55 liegen wirklich nicht drin. Und geht es bergauf, muss die neue Vespa dann ziemlich strampeln. Ein paar PS mehr gönnte man der E-Vespa schon. Darüber werde bei Piaggio stark nachgedacht und eine stärkere E-Version sei im Anflug, sagt ein Händler.

Bestens für die Fahrt in die Badi