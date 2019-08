In fast allen Fahrzeugklassen herrscht ein regelrechter SUV-Boom. Der wird einerseits von den Kunden durch wachsende Verkaufszahlen bestärkt – und auf der anderen Seite durch die Hersteller durch ein immer weiter wachsendes Angebot befeuert. Doch längst nicht jeder Fahrer will höher sitzen und die suggerierte Abenteuerlust und das gefühlte Sicherheitsplus eines SUVs verspüren.

Gerade in Europa sind Kombis nach wie vor beliebte Begleiter für den privaten und beruflichen Alltag; gerade in der Mittelklasse. So auch bei BMW, wo 90% aller Kombis in Europa verkauft werden. Den 3er verkauften die Bayern 2018 hierzulande zu 87,5% als «Touring». Die Lancierung der neuen 3er-Limousine Ende 2018 war also nur ein Vorgeschmack auf den eigentlich wichtigen 3er, den Touring.

Der hat im Vergleich zu seinem Vorgänger um 76 Millimeter an Länge gewonnen, was sich nicht nur beim Raumangebot für die Passagiere, sondern natürlich auch beim Kofferraum bemerkbar macht; jener fasst nun 500 bis 1510 Liter, also rund 10 Liter mehr als bisher. Zudem wurde die Ladeluke vergrössert, sodass auch sperriges Gepäck leichter geladen werden kann. Weiterhin lässt sich die Heckscheibe, wie es bei Kombis von BMW Tradition hat, separat öffnen. Praktisch, um kleine Gegenstände ein- und auszuladen oder um für genügend Frischluft zu sorgen, falls der Vierbeiner mal im Auto warten soll.

Schlauer Gepäck laden

Der eigentliche Geniestreich im Kofferraum ist aber der neue Ladeboden im neuen Touring. In den Teppichboden sind vier Metallschienen eingelassen. Darauf lässt sich beispielsweise ein Koffer leicht in den Laderaum schieben. Wird die Heckklappe geschlossen, bläst sich in diesen Schienen ein Gummibalg auf, sodass das Gepäck kaum mehr verrutschen kann. Öffnet man die Heckklappe wieder, verschwindet diese Rutschsicherung und das Gepäck kann ohne Mühe wieder entladen werden. Der neue 3er Touring überzeugt auf der ersten Testfahrt aber nicht nur mit seinem Kofferraum. Wie auch die Limousine bietet der Kombi BMW-typisch präzises Fahrverhalten und ein gekonnt abgestimmtes Fahrwerk. Auch auf kurvigen Strecken fühlt man sich auf Anhieb wohl. Das gilt insbesondere für die getestete Variante mit 3-Liter-Diesel, Allradantrieb und Automatik im 330d xDrive. Mit 265 PS und 580 Nm Drehmoment ist der kraftvolle und kultivierte Sechszylinder die derzeitige Topmotorisierung für den 3er Touring, der Ende September zu den Händlern kommt.

Weiter steht der 320d (190 PS/400 Nm, wahlweise 4×4) im Diesel-Angebot, einziger Benziner ist der 330i xDrive (2-Liter, 258 PS/400 Nm).