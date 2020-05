Brennstoffzelle bleibt ein Thema

«Wir sind überzeugt, dass künftig verschiedene alternative Antriebsformen nebeneinander existieren werden», sagt Klaus Fröhlich, Entwicklungsvorstand der BMW AG. «Der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb kann langfristig eine vierte Säule in unserem Antriebsportfolio werden», ergänzt er – und verweist insbesondere auf die grossen SUV der X-Baureihe. Hier soll der Antrieb mittels Brennstoffzelle, welche Wasserstoff in Strom umwandelt, besonders passend sein. Zwar sieht BMW in naher Zukunft keine Chancen für ein Brennstoffzellen-Auto in Serienproduktion; dafür müsste nicht nur die Tankstellen-Infrastruktur wachsen, sondern auch die Produktion von Wasserstoff in ausreichender Menge und auf nachhaltige Weise gegeben sein. Trotzdem forscht und entwickelt der Hersteller, um bei Bedarf entsprechende Modelle auf den Markt bringen zu können. Zeugnis dieser Bemühungen ist der seriennahe i Hydrogen Next auf Basis des X5. Er soll 2022 als Kleinserie auf die Strasse kommen; eine Serienproduktion soll frühestens in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts erfolgen.