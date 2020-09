Zwei Monate Proteste in Bulgarien: Regierungschef Borissow bleibt

Auch nach zwei Monaten regierungskritischer Proteste in Bulgarien hat Ministerpräsident Boiko Borissow einen Rücktritt abgelehnt. «Die Mafia will jetzt die Regierung stürzen (...). Dies veranlasst mich zu denken, dass kein Rücktritt eingereicht werden darf», sagte Borissow am Mittwoch. «Glücksspielbranche, Schmuggler - sie alle sind jetzt gegen uns auf der Strasse», sagte er in Anspielung auf einen in Sofia unter anderem wegen Mords und Leitung einer kriminellen Gruppe angeklagten Glücksspielboss, der sich in Dubai aufhält. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Proteste zu lenken und zu finanzieren.