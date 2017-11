Unter den aufmerksamen Augen der Welt wurde die Verhandlung zu einer Show, die Beteiligten zu den Bühnenversionen ihrer selbst. Die Mitangeklagten Susan Atkins, 21, Leslie van Houten, 19, und Patricia Krenwinkel, 22 – die drei Todesengel für Charlie – lachten, kicherten, sangen und flirteten laut dem Gerichtsreporter des SPIEGEL mit «allem im Gerichtssaal, was nach Mann aussieht».

Selbst Präsident Nixon übernahm eine Rolle in dem Schauerstück: Während des laufenden Prozesses sprach er bei einer eilig in Denver einberufenen Pressekonferenz schon mal selbst ein Urteil: «Charles Manson ist direkt oder indirekt des achtfachen Mordes schuldig.» Die «Los Angeles Times» tadelte ihren Staatschef: «Die lange Geschichte des angelsächsischen Rechts hat das Prinzip entwickelt, dass dem Gesetz nur ohne die persönliche Intervention eines Königs oder eines Präsidenten Genüge getan werden kann».

Endlich berühmt

Besonders dankbar musste Manson allerdings Vincent Bugliosi sein, den er später nur noch Bugs nannte. In seinen Ausführungen und Befragungen gab sich der Staatsanwalt und Chefankläger alle Mühe, die Ausschweifungen der «Family» so bildhaft und direkt wie möglich darzustellen. In den Verhandlungspausen, so der SPIEGEL-Reporter im August 1970, scherzte und flüsterte Bugliosi dann mit den drei jungen Frauen.

Warum auch nicht. Eigentlich wusste ja nicht nur Nixon, sondern jeder, der damals eine Zeitung halten konnte, dass die Angeklagten wenig später hingerichtet werden würden. Bald nach dem Prozess hängte Staatsanwalt-Darsteller Bugliosi seinen Job dann auch folgerichtig an den Nagel und schrieb ein Buch über Manson. «Helter Skelter» verkaufte sich bis heute mehr als zehn Millionen Mal.

Und der eben erstandene Antichrist? Spielte bereitwillig die Rolle, in der die Welt ihn sehen wollte. Endlich war er berühmt.

Manson-Darsteller Manson

Wenig später folgte der Treppenwitz: Nachdem alle Beteiligten zum Tod in der Gaskammer verurteilt waren, wurde 1972 die Todesstrafe vorübergehend verboten. 629 Todesurteile wurden in Lebenslange Haftstrafen umgewandelt, darunter auch die von Manson und seinen Familienmitgliedern.

Die Beteiligten hatten ein Monster geschaffen – und wurden es nun nicht mehr los.

Als Manson am Sonntagabend starb, hatte das wahrhaft Böse 48 Jahre ununterbrochen im Gefängnis gesessen. Bis zuletzt erhielt er noch immer Jahr für Jahr Tausende Fanbriefe und Autogrammanfragen. Es war ihm zudem erlaubt, nach draussen zu telefonieren, ein Angebot, dass er weidlich nutzte, um seinen zahlreichen Followern zu predigen. 2015 hätte er beinahe geheiratet. Doch seine Verlobte, die 26-jährige Afton Elaine Burton wollte offenbar vor der Eheschliessung eine Einwilligung von ihm, dass sie nach seinem Tod seinen Körper ausstellen dürfe. Quasi eine Lizenz zum Gelddrucken. Die Hochzeit kam nicht zustande.

Sein letztes Interview gab er 2013 dem «Rolling Stone». Die Schilderungen malten das Bild zweier Männer: des Manson-Darstellers Manson und des alten Kauzes Manson. Der erste konnte immer noch seine wirren Blicke und ziellosen Tiraden vorführen, sagen, in seinem Zimmer erlebe er tausend Jahre in einer Sekunde. Der andere beschwerte sich, dass es in der Zelle zieht.