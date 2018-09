Der Redaktor der «New York Times», dem die Kolumne über einen Mittelsmann angeboten wurde und der dann mit dem Autor oder der Autorin selbst gesprochen hat, stellte selber Vermutungen an: Die Person wolle die Amerikaner beruhigen und ihnen mitteilen, dass es «Erwachsene im Weissen Haus» gebe, die sich ihrer Verantwortung bewusst seien. Allerdings könnte es auch ganz anders sein: Will der Verfasser nicht ganz einfach – zwei Monate vor den US-Zwischenwahlen – den Präsidenten destabilisieren und seinen Gegnern Auftrieb geben?

5. Was sagt die Konkurrenz?

Das konservative «Wall Street Journal» kritisierte die Publikation. Man könne sich nicht erinnern, je einem Regierungsmitglied Anonymität für eine Kolumne angeboten zu haben, hiess es in einem Leitartikel.

6. Wie reagiert Donald Trump?

Er verurteilte die anonyme Veröffentlichung und die «Versager-Zeitung» an einer Wahlkampfveranstaltung. Er deutete an, dass die Quelle erfunden sei. Auf Twitter legte er nach: Die Redaktion müsse den «feigen Verfasser» outen, aus Gründen der nationalen Sicherheit. «VERRAT?», fragte er in Grossbuchstaben.

7. Wie reagieren die Amerikaner?

Laut «New York Times» erzielte der Artikel im Internet Rekord-Klicks. In den Kommentaren kritisierten aber viele Leser den anonymen Verfasser. Am meisten Empfehlungen erhielt dieser Kommentar: «Sorry, aber ich lese hier, dass der Autor und seine Kollegen bereit sind, einen unmoralischen Präsidenten zu tolerieren, um ihre eigene Agenda zu verfolgen.» Am zweitmeisten Empfehlungen gab es für diesen Eintrag: «Der Text ist die Bestätigung eines Staatsstreichs in den USA.»

8. Ist die Feststellung des Autors oder der Autorin, dass es im Weissen Haus «zwei Regierungen» gebe, überhaupt glaubwürdig?

Durchaus. Die Widersprüche zwischen Trumps Reden und Tweets und dem, was die Regierung effektiv tut, sind offensichtlich. Beispiel Russland: Trump sagt und twittert nur Nettigkeiten über Putin, doch die Regierung beschloss scharfe Sanktionen; Trump scheint in der Russland-Frage im eigenen Team isoliert. Über Twitter kündigte er wiederholt auch bei anderen Themen konkrete Massnahmen an, doch danach passierte nichts. Was keiner sagen kann: Wie würde Amerika regiert, wenn es in der Administration diese «Widerstandskämpfer» nicht gäbe?

9. Schadet die Rebellion von innen dem Präsidenten?

Kaum. Vielleicht nützt sie ihm sogar. Denn die Kolumne stützt Trumps Märtyrer-Narrativ: Das Establishment in Medien und Politik wolle ihn, den demokratisch gewählten Präsidenten, unterminieren oder gar absetzen. Den gleichen Effekt könnte das neuste Anti-Trump-Buch des Enthüllungsjournalisten Bob Woodward haben. Trump beschwor demonstrativ die «grossartigen Umfragewerte», die er geniesse. Grossartig sind sie aber nur beim republikanischen Teil der Bevölkerung. Bei den Zwischenwahlen haben die Demokraten realistische Chancen, die Mehrheit im Kongress zurückzuholen.

10. Ist Trump noch handlungsfähig?

Absolut. Diese Woche stiegen die Chancen, dass sein Kandidat für das oberste Gericht, Brett Kavanaugh, vom Senat bestätigt wird. Es wäre ein Erfolg mit grossen Auswirkungen. Richter am Supreme Court sind auf Lebzeiten gewählt, der 53-jährige Kavanaugh könnte im Gericht auf sehr, sehr lange Zeit hinaus eine rechte, konservative Mehrheit sicherstellen.