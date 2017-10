Die Polizei nahm nach eigenen Angaben zehn Demonstranten fest. Zur Auflösung der Blockaden setzte die Polizei ausserdem einen übelriechenden, auch unter dem Namen "skunk" (Stinktier) bekannten Spray ein.

Die jüngsten Demonstrationen knüpfen an die Proteste der vergangenen Wochen an. Zuletzt waren am Donnerstag insgesamt 120 Ultraorthodoxe festgenommen worden, die gegen eine Wehrpflicht auf die Strasse gegangen waren.

Nicht rechtens

Anlass der Proteste ist ein Urteil des Obersten Gerichtshofes, demzufolge die Befreiung vom Wehrdienst für Ultraorthodoxe nicht rechtens ist. Die israelischen Gesetze verpflichten Männer über 18 Jahren zu zwei Jahren und acht Monaten Wehrdienst, Frauen müssen zwei Jahre Dienst leisten.

Strenggläubige Juden sind seit der Staatsgründung Israels im Jahr 1948 zugunsten der Talmudstudien von der Wehrpflicht ausgenommen. Gemäss dem Urteil des Obersten Gerichtshofes von September ist diese Ausnahmeregelung allerdings nicht berechtigt. Die Richter legten eine einjährige Übergangsfrist fest, in der nach einem Kompromiss gesucht werden kann.

Seit der Urteilsverkündung reissen die Proteste der ultraorthodoxen Juden in Israel nicht ab. Die Gründe für die Haltung der Orthodoxen sind vielfältig. Viele von ihnen weigern sich, Israel als Staat anzuerkennen. Andere legen grossen Wert auf ganztägige Talmudstudien und wollen nicht mit den rauen Umgangsformen beim Militär konfrontiert werden.