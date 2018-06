Wenn heute in der Schweiz das Mittagessen auf den Tisch kommt, wird Kanzlerin Angela Merkel in den Ring steigen müssen. Um 12.30 Uhr beginnt die Befragung der Kanzlerin im Bundestag durch die Abgeordneten. Drei Mal im Jahr muss sich die Regierungschefin neu den Fragen der gewählten Volksvertreter stellen.

Ohne Zweifel dürfte Merkel heute hauptsächlich mit Fragen rund um die Flüchtlingskrise der Jahre 2015 und 2016 gelöchert werden. Dass die damalige Politik nun wieder die politische Agenda in Deutschland bestimmt, hängt mit einem kürzlich aufgeflogenen Skandal um 1200 positiv bewertete Asylbescheide in der Bremer Aussenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zusammen, für die es keine rechtliche Voraussetzung gegeben haben soll. Merkel ist nun in der Verteidigungshaltung. Im Spätsommer 2015 gab sie für das Land die Devise «Wir schaffen das» aus. Doch das Bundesamt für Migration (Bamf) war für die Bearbeitung Hunderttausender neuer Asylgesuche nicht gewappnet.

Zwar steigerte der im September 2015 an die Spitze des Bamf gestellte, erfahrene Behörden-Manager Frank-Jürgen Weise schon bald die Effizienz der Behörde, doch ging dies, so die Kritik, auf Kosten der Qualität bei der Prüfung der Gesuche. Bislang sieht es danach aus, dass die Vorgänge in Bremen, die mutmasslich auf Manipulationen der Gesuche schliessen lassen, nicht gängige Praxis waren. Doch offenkundig ist, dass die Migrationsbehörden auch andernorts mit der Fülle der Arbeit an ihre Grenzen stiessen.

In der Kritik steht freilich auch die Regierungschefin, selbst der Koalitionspartner SPD attackiert Merkel in diesen Tagen unsanft. Sie trage die volle Verantwortung für die katastrophale Überforderung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und «den damit verbundenen Kontrollverlust der wichtigsten Behörde in der Flüchtlingspolitik», moniert der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner. Die Kanzlerin habe schlichtweg versagt.