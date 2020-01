Wie haltet ihr’s mit Greta, liebe Schweden? Wieso die Klimaaktivistin in ihrer Heimat weniger Begeisterung auslöst

Morgen Dienstag stattet Greta Thunberg dem Weltwirtschaftsforum in Davos erneut einen Besuch ab – und der Medienhype im Land ist gross. Ganz anders in Stockholm, der Heimatstadt der 17-jährigen Klima-Ikone. Wer durch die Strassen der schwedischen Hauptstadt läuft, wird keine Greta-Thunberg-Plakate finden. Und es ist schon eher ein Zufall, wenn man an einer Ecke auf Jugendliche stösst, die für einen besseren Klimaschutz demonstrieren. Wo immer man in Stockholm Menschen auf Greta Thunberg anspricht, folgt meist ein verlegenes Räuspern. Und dann, wenn man Glück hat, eine verhaltene Antwort.

Greta Thunberg hat in ihrer Heimat nicht so viele glühende Anhänger, wie man gemeinhin annehmen könnte. Auch wenn die «Person des Jahres», zu der das amerikanische «Time Magazine» Greta Thunberg kürzlich auserkoren hat, rund um den Erdball den Bekanntheitsgrad eines Popstars oder einer Spitzenpolitikerin hat: In Stockholm bekommt man wenig davon mit. Die auffällige Verstocktheit der Schweden in Bezug auf «ihre» Greta hat einen einfachen Grund: Schweden reden nur ungern in der Öffentlichkeit über andere – und schon gar nicht über Politik. «Flygskam» hat viele Verfechter in Skandinavien Doch auch wenn Greta in der schwedischen Öffentlichkeit keine allzu grosse Rolle spielt: In den Bildungsstätten des Landes hat die junge Frau bereits einige Veränderungen angestossen. Umweltthemen haben in Schwedens Schulen in der jüngeren Vergangenheit stark an Bedeutung gewonnen. Vielerorts starten Schulklassen und Kleingruppierungen Umweltaktionen, die Flugscham-Bewegung (auf Schwedisch «Flygskam») hat im skandinavischen Land zahlreiche Anhänger, und nicht selten begleiteten Lehrer ihre Schüler an Klimademonstra­tionen.