Es wäre allerdings ungerecht, würde man Macron nur Talent und Glück attestieren. Der Shootingstar der französischen Politik, der vor drei Jahren noch ein Nobody ohne jede Partei war, hat auch eine ausgezeichnete Intuition. Er merkte als einer der ersten, dass die beiden politischen Blöcke bei den französischen Wählern in Ungnade gefallen waren. Und er hatte den Mut, sich in der politischen Mitte zu platzieren, in der seit der Gründung der Fünften Republik 1959 noch kein Präsidentschaftskandidat jemals reüssiert hatte. Macron könnte es schaffen. Noch nicht 40-jährig, macht er den Politveteranen vor, wie man Frankreich im Handstreich nimmt. In ersten Umfragen werden ihm für den zweiten Wahlgang 62 Prozent der Stimmen gutgeschrieben, seiner Konkurrentin Marine Le Pen 38 Prozent.

Auch diesmal rufen fast alle unterlegenen Kandidaten – von François Fillon bis Benoît Hamon – zum Schulterschluss gegen Le Pen auf. Nur der Linke Jean-Luc Mélenchon weigert sich, dem «Ultraliberalen» Macron seine Stimme zu geben. Präsident François Hollande gab am Montag bekannt, er werde Macron wählen. Die Basis schwankt stärker: Je ein Drittel der Fillon- und Mélenchon-Wähler könnte laut den Umfrageinstituten zu Le Pen überlaufen. Das würde ihr aber eben nur eine Stimmenzahl von knapp 40 Prozent einbringen.

Macrons Fauxpas

Die Kampagne des zweiten Wahlgangs ist allerdings noch nicht gelaufen. Macron beging am Sonntagabend in seinem Überschwang einen taktischen Fehler: Er gab sich, als wäre die Wahl schon gelaufen, und lud spätabends prominente Vertreter des «Tout Paris» in die bekannte Brasserie «La Rotonde» ein. Das weckte unweigerlich Erinnerungen an die Schickimicki-Wahlfeier von Nicolas Sarkozy vor zehn Jahren im Nobellokal «Fouquet’s», welche die Unpopularität des Präsidenten von Beginn weg begründet hatte. Als sich der Grünenpolitiker David Cormand per Twitter über die «unwürdige» Soiree beklagte, wurde sich Macron des Fehlers bewusst; hastig trat er vor das Lokal, um die herbeiströmenden Presseleute zu beschwichtigen.