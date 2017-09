An der Strasse steht jene Partei, die den Liberalen den dritten Platz am aussichtsreichsten streitig macht: die AfD. Die Partei hier anzutreffen ist besonders, denn ein Besuch bei einem Stand der Partei lässt sich nicht planen. Im Gespräch mit Sabine Gollombeck, der Kandidatin des Bezirks, wird schnell klar warum: „wegen der Gewalt“, sagt sie. Zehn Prozent der Leute, die vorbei kämen, seien sehr interessiert – andere würden jedoch Werbeflyer und andere Auslagen klauen und die AfD-Leute beschimpfen. Die AfD-Leute, das sind in diesem Fall Gollombeck und eine ganze Reihe älterer Herren. Die Stimmung ist gereizt. Es geht nicht lang, bis Streit ausbricht. Ein Mittfünfziger, iranische Wurzeln, seit über 30 Jahren in Deutschland, hält Gollombeck vor, zu Unrecht Migranten verantwortlich zu machen für alles, was schlecht läuft im Land. Auf der anderen Seite des Stands lehnt ein AfDler an seinem Velo – lautstark in einer Auseinandersetzung mit Passanten verwickelt.

Im Gespräch mit Kandidatin Gollombeck wird recht schnell klar, was die Partei im Sinn hat. Die Schulen etwa sollen „ideologiefrei“ werden. „Neutral“, sagt sie. Religion habe da nichts zu suchen. Dass sie im selben Atemzug dafür wirbt, christlichen Werten mehr Gewicht zu geben, darin sieht sie keinen Widerspruch. Auf die Nachfrage, ob es ihr denn vorrangig um den Islam geht, der aus den Schulen herausgehalten werden soll, kommt ein vielsagendes „Ja, auch“.

Die Aussagen ihres Spitzenkandidaten Alexander Gauland, der sich kürzlich dafür aussprach, eine deutsche Abgeordnete mit türkischen Wurzeln „in Anatolien entsorgen“ zu lassen, möchte sie nicht unterschreiben. Solche Sätze, sagt Gollombeck, seien ein Grund, warum viele Leute nicht zugeben wollten, am Sonntag AfD zu wählen. So erklärt sie auch die Differenz zwischen den Umfragewerte der Partei, die zwischen 10 und 12 Prozent lägen, und dem von ihr für möglich gehalten Ergebnis von 15, vielleicht 16 Prozent.

3. Stop: Neukölln