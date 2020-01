Westafrika wird zum Dschihadisten-Netz - Frankreich will nicht mehr alleine kämpfen

Wortreiche Umarmungen und Bruderküsse gehören zur Folklore zwischen dem französischen Präsidenten und seinen Amtskollegen aus den Ex-Kolonien. Diesmal schleichen sich aber Misstöne in das Treffen im südfranzösischen Pau, wo Macron am Montag die Staatschefs aus Mali, Burkina Faso, Niger, Mauretanien und Tschad empfangen hat.

Das mauretanische Newsportal «Kassataya» meinte etwa, Paris habe die G5-Sahelstaaten nicht ein-, sondern «vorgeladen». Und zwar, um ihnen die Leviten zu lesen. Schon vor einem Monat hatte Macron beim Nato-Gipfel ungeschminkt verlangt, die Fünferallianz müsse «in aller Form klären», ob sie die westliche Truppenpräsenz auf ihrem Boden noch wolle: «Ich will klare, bekennende Antworten.» Pau wählte er bewusst als Konferenzort, weil sechs junge, in Mali umgekommene Soldaten aus dieser Pyrenäenstadt kamen.

Am Montag beteuerten dort alle Seiten, wie wichtig der Kampf gegen den «IS Westsahara» sei. Die Salafisten breiten sich von Libyen kommend immer mehr im Sahelgebiet aus und ziehen eine Blutspur durch Dörfer und Kasernen. 2013 hatten die Franzosen die Bildung eines Gottesstaates in der Wüstengegend um Timbuktu im letzten Moment verhindert. Seither schaffen es die 4500 Mann der Operation Barkhane aber nicht, der Islamistenplage Herr zu werden.

Demonstrationen gegen Franzosen

Im Gegenteil wiegeln die «barbus» (Bärtige) in Mali Hirtennomaden der Fulani gegen die sesshaften Züchter der Dogons auf; bei Attacken löschen sie ganze Dörfer bis nach Burkina Faso aus. In Niger kamen letzte Woche bei einem Angriff 89 Militärs ums Leben. Niemand würde in Abrede stellen, dass die Franzosen und ihre wüstenerprobten Fremdenlegionäre den Fall des Vielvölkerstaates Mali in die Hände der Salafisten verhindert haben. Die UNO-Truppe Minusma, an der auch 1100 Deutsche mitmachen, nimmt dagegen nur defensive Aufgaben wahr.

Dessen ungeachtet stösst die französische Truppenpräsenz in den fünf betroffenen Ländern auf wachsenden Widerstand der Bevölkerungen. Vergangenen Freitag skandierten rund tausend Demonstranten in der malischen Hauptstadt Bamako: «Nieder mit Frankreich, weg mit Barkhane.»

Zurückhaltung in Europas Hauptstädten

Macron weiss um die antifranzösischen Ressentiments und wünscht deshalb ein stärkeres Engagement westafrikanischer Armeen – und auch der EU-Partner, allerdings unter französischer Führung. Zu wichtig sind die ökonomischen Interessen im geostrategischen Hinterhof Frankreichs. In Niger sichern seine Eliteeinheiten ungesagt auch die Uranförderung durch westliche, meist französische Konzerne. Als Ersatz greifen die IS-Dschihadisten die schwache ­nigerische Armee an. Im Dezember brachten sie in Inates 71 Soldaten um. Das Blutbad führte zur Verschiebung des bereits geplanten Gipfels in Pau.

Nigers Präsident Mahamadou Issoufou wirft Frankreich seither unumwunden vor, es habe die IS-Plage selber verursacht, als es 2011 in Libyen interveniert habe. Der Sturz von Muammar al-Gaddafi habe ein Chaos bis weit in das Subsaharagebiet bewirkt. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit: Die ersten Terrormilizen Al-Kaidas verunsicherten Westafrika vor mehr als zehn Jahren. Aber es erklärt, warum viele Afrikaner den Franzosen zumindest eine Mitschuld an der zunehmenden Unsicherheit geben.

Ob Macron in Pau hinter den verschlossenen Türen konkrete militärische Zusagen erhalten hat, wird sich erst in den nächsten Wochen erweisen. Auch die übrigen Europäer zeigen ­wenig Begeisterung, den Aufrufen des französischen Präsidenten zu folgen. Nur Deutschland, Belgien, Tschechien und Estland leisten personelle oder logistische Beiträge zur Sicherheit und zur Ausbildung der malischen Armee.

Aus anderen EU-Hauptstädten heisst es, man wolle sich nicht einem französischen Alleingang anschliessen, der regionalpolitisch zu wenig abgestützt und mit der EU zu wenig abgesprochen sei. Macron lud zwar auch die Spitzen der EU-Diplomatie, Josep Borell und Charles Michel, sowie UNO-Generalsekretär António Guterres nach Pau ein. Den Eindruck einer diplomatischen und militärischen Isolation vermochte er aber nicht zu beseitigen.