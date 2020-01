Weitere Sanktion: USA blockieren Server der Iranischen Nachrichtenagentur Fars

Der Zugang sei «seit ein paar Stunden» gesperrt, berichtete ein Fars-Sprecher am Samstag. Fars sei per E-Mail mitgeteilt worden, dass die Kontrollbehörde des US-Finanzministeriums OFAC die Agentur in die Sanktionsliste aufgenommen und den Zugang gesperrt habe.

Die IT-Abteilung der Fars arbeite daran, den Zugang zur Agentur über eigene Wege wieder zu ermöglichen. Auf Twitter konnte Fars am Samstag zunächst weiter senden.

Die 2005 gegründete Nachrichtenagentur Fars bezeichnet sich zwar als unabhängig, hat aber Verbindung zu den iranischen Revolutionsgarden. Seit 2013 ist Fars auch die Nachrichtenquelle für iranische Oppositionsgruppen, die gegen die moderate Politik von Präsident Hassan Ruhanis Regierung und besonders gegen das Wiener Atomabkommen von 2015 sind.