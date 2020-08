Wegen gewaltsamer Ausschreitungen: Joe Biden sucht mit Hochdruck seinen «Sister Souljah»-Moment

Donald Trumps Angriff zum Abschluss des Parteitags der Republikaner war heftig: Kein Amerikaner werde eine Präsidentschaft von Joe Biden «heil» überstehen, sagte Trump. Der Demokrat sei von radikalen Kräften geleitet, die Amerika zerstören wollten.

So falsch diese Aussagen sind, in einem gewissen Segment der Bevölkerung wird sich der Präsident damit Gehör verschaffen – auch weil gewalttätige Ausschreitungen in Städten wie Portland oder Kenosha unter ganz normalen Amerikanern die Angst wecken, dass ein Zusammenbruch der gesellschaftlichen Ordnung bevorsteht. Die «Black Lives Matter»-Bewegung, die hinter den Massenprotesten steht, büsste bereits vor den Krawallen in der Stadt Kenosha unter den Wählern im wichtigen Swingstate Wisconsin an Zustimmung ein.

Biden will mehr Interviews geben und reisen

Just jetzt hat Biden angekündigt, dass er im September wieder in die umkämpften Bundesstaaten reisen werde, um dort persönlich mit Wählern zu sprechen. «Ich werde nach Wisconsin und Minnesota reisen, und Zeit in Pennsylvania verbringen, und in Arizona», sagte Biden.