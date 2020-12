War Schwedens Sonderweg ein Holzweg? Ja, sagt der König – und die Regierung schaltet plötzlich um

Das sagte Regierungschef Stefan Löfven. Die Zahl der Ansteckungen steigt in Schweden zur Zeit schnell und liegt proportional zur Bevölkerungszahl sogar über derjenigen der Schweiz. Die Todeszahlen sind rund ein Drittel tiefer als in der Schweiz, aber auf hohen Niveau, ähnlich wie in Deutschland und den USA. Zudem ist die Situation auf den Intensivstationen prekär, insbesondere in Stockholm: Es fehlt nicht so sehr an Plätzen, aber an gesundem Personal.