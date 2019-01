Die Europawahlen stehen erst im Mai an, doch schon jetzt mehren sich die schrillen Wahlkampftöne. Es sind neuartige, nationale Töne, die nicht vor offener Kritik an Nachbarländern haltmachen, obwohl sie auf Fehlinformationen beruhen.

So geschehen am Dienstag bei der Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftspaktes in Aachen. In Paris wetterte Marine Le Pen, die Vorsteherin des «Rassemblement National», dieses Abkommen stelle das Elsass unter «Vormundschaft». Auch zwinge es Frankreich, seine Atomwaffen und seinen permanenten Sitz im UNO-Sicherheitsrat mit Deutschland zu «teilen». Der rechte Europaabgeordnete Bernard Monot twitterte gar: «Wie Judas wird Herr Macron das Elsass und Lothringen an eine fremde Macht ausliefern.»