Vom FC Sion in den Bürgerkrieg: Wie ein Walliser in Myanmar für den Frieden kämpft

Zwischen dem Foto, auf dem Léon de Riedmatten als Geschäftsführer des FC Sion im Tourbillon-Stadion den Meistertitel 1997 feiert, und jenem, auf dem er als einziger mit der burmesischen Demokratie-Vorkämpferin Aung San Suu Kyi ihren 56. Geburtstag in Hausarrest begeht, liegen bloss vier Jahre und vierzehn Tage. Es ist eine irrwitzige Verwandlung weg vom Fussball, wo sie meinen, dass es um Leben und Tod geht, hin zur Diplomatie, wo es wirklich so ist. Das gilt für Myanmar insbesondere. Der älteste Bürgerkrieg der Welt hält bereits seit 72 Jahren an.

Gegen das Land läuft gerade ein Prozess wegen Völkermordes an der muslimischen Minderheit der Rohingya. Regierungschefin Aung San Suu Kyi persönlich hat den Genozid im Dezember vor Gericht bestritten. Klar aber ist: Bei der Eskalation des Konflikts im August 2017 wurden mindestens 10'000 Menschen getötet. Gestern hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag ein erstes Urteil gefällt, laut dem Myanmar den Schutz für jene 300'000 Rohingya garantieren muss, die noch nicht ins Ausland geflüchtet sind.

«Suu Kyi wird daraus politisches Kapital schlagen und wieder gewählt werden», sagt de Riedmatten. «So richtig nachvollziehen kann ich trotzdem nicht, was sie gerade tut.» De Riedmatten, 67, sitzt in seinem engen Büro in Myanmars Epizentrum Yangon. Hier herrscht keine Gefahr. Der Krieg findet weit entfernt von den Städten statt. De Riedmatten ist Berater im Friedensprozess. Der soll den Bürgerkrieg endlich beenden, wird es aber wohl noch lange nicht tun. Feld­diplomatie nennt man das, was de Riedmatten hier seit über 21 Jahren macht.

Raclette fürs Gemüt, Rohingya für den Wahlkampf

Besonders gerne spricht de Riedmatten über Aung San Suu Kyi. Kaum einer kenne sie besser als er. Sie hat für ihren friedlichen Kampf gegen die Militärs den Friedensnobelpreis gewonnen. Doch jetzt, wo sie Regierungschefin ist, gilt sie vielen als Schönrednerin eines Massakers.

De Riedmatten lernte sie im Jahr 2000 kennen, als sie dem Westen noch eine Heldin war und in ihrem Haus in Yangon im Hausarrest sass. Während Jahren hatte er als einziger Fremder freien Zugang zu ihr, nichts in der innerburmesischen Diplomatie lief ohne ihn, erzählt er.

Während er zwischen ihr und dem Regime vermittelte, entstand zwischen den beiden eine Freundschaft. Suu Kyi ist Gotte seiner Tochter Océane. «Wir treffen uns immer wieder zum Essen. Sie liebt Raclette, ich lasse den Käse oft aus dem Wallis bringen. Persönlich haben wir es meistens gut. Politisch sind wir oft anderer Meinung.»