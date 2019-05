16:25 Uhr: Tritt Kurz um 19.45 Uhr vor die Presse?

Bundeskanzler Sebastian Kurz lässt Österreich weiter warten. Die ursprünglich für 14 Uhr vorgesehene Stellungnahme wurde abermals verschoben. Österreichische Medien vermelden, Kurz wolle sich um 19.45 Uhr äussern.



15:40 Uhr

Während im österreichischen Kanzleramt eine Krisensitzung abgehalten wird, demonstrieren Tausende um den Wiener Ballhausplatz. Mit dem Rücktritt des Vizekanzlers Strache gibt man sich hier nicht zufrieden. Die Forderung, die lautstark skandiert wird: Neuwahlen.

Was bisher geschah:

(sda/dpa/afp/reu) Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) gibt neben seinem Regierungsamt auch die Führung der FPÖ auf. Er werde auch seine Funktion als FPÖ-Obmann zurückgeben, sagte Strache am Samstag in Wien.



Die Führung in der Partei werde ab sofort sein Stellvertreter Norbert Hofer übernehmen. Auch in der Regierung gilt Hofer als möglicher Nachfolger Straches. Er ist im Kabinett aktuell Verkehrsminister.



Strache entschuldigte sich für sein Verhalten. Sein Verhalten sei dumm und unverantwortlich gewesen. Das Ganze sei aber auch ein «gezieltes politisches Attentat» auf ihn, erklärte Strache. Er werde alle medienrechtlichen und strafrechtlichen Mittel ausschöpfen.



In Wien wird aber auch darüber spekuliert, dass die rechtskonservative Regierung platzt. Der 49-jährige Strache zog mit seinem Rückzug die Konsequenzen aus dem Skandal um ein heimlich aufgenommenes Video, das ihn 2017 im Gespräch mit einer angeblichen russischen Oligarchin über Wahlkampfhilfe im Gegenzug für öffentliche Aufträge zeigt.



Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte am Samstagvormittag nach dpa-Informationen eine weitere Zusammenarbeit mit Strache ausgeschlossen. Die Frage ist nun, ob Kurz das Bündnis mit einem Nachfolger Straches fortsetzen oder Neuwahlen will.



Das Bündnis aus ÖVP und FPÖ regiert seit Dezember 2017. Es legte grossen Wert auf eine harmonische Zusammenarbeit. Allerdings gab es auch immer wieder Differenzen. Zuletzt hatte die ÖVP die Nähe der FPÖ zu den rechtsextremen Identitären kritisiert.

13:55 Uhr:

Wie geht es mit Österreich weiter? Was macht Bundeskanzler Kurz?